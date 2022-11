Bari, spara e ferisce gravemente la compagna poi si toglie la vita

Un ragazzo di 20 anni di origini albanesi si è suicidato dopo aver tentato di uccidere la compagna appena maggiorenne in un appartamento di Cassano delle Murge (Bari ). La ragazza, di origine marocchina, sarebbe stata raggiunta al petto da due colpi di arma da fuoco ed ora è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Bari. Le indagini sono state affidate alla Compagnia dei Carabinieri di Altamura.

La ragazza è in prognosi riservata

Il tentato omicidio-suicidio è avvenuto in un appartamento in via Martin Luther King. L'aggressore - a quanto è dato sapere - è morto sul colpo dopo essersi sparato alla testa. La donna è stata prima portata in ambulanza all'ospedale Miulli della vicina Acquaviva delle Fonti e poi trasferita al Policlinico di Bari per l'estrazione dei due proiettili di pistola dal torace. La ragazza è in prognosi riservata.