Soumahoro, cooperative di famiglia sotto indagine per irregolarità

Mondo

La gestione dei migranti , per gli Stati membri dell’Unione europea, non è esclusivamente disciplinata dalle leggi nazionali. A livello comunitario è stato firmato un accordo politico che prevede un “ meccanismo volontario di solidarietà ”: si prevede il ricollocamento e la distribuzione in vari Stati delle persone sbarcate in un Paese europeo. Sono 19 gli Stati Ue , insieme a quattro associati, che il 10 giugno 2022, riuniti nel Consiglio europeo Affari Interni, hanno preso questo impegno

Non sono previste quote fisse di ricollocazione tra gli Stati Ue. L’accordo parla però di un obbligo dei Paesi europei di aiutare quelli che, a livello numerico, si trovano a essere i principali territori per numero di sbarchi. Il meccanismo di distribuzione e ricollocamento è volontario e non obbligatorio, come avevano chiesto i cosiddetti MED 5: Italia, Spagna, Cipro, Malta e Grecia, i più esposti per condizioni geografiche all’arrivo dei migranti