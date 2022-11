Cesenatico, vacanza premio in Egitto per 100 dipendenti di un hotel

Due albergatori della Riviera romagnola hanno premiato cento dipendenti stagionali con una vacanza in un villaggio turistico 5 stelle a Sharm el Sheikh: 100 mila euro il budget prelevato dal loro incasso

Dall'albergo al resort a 5 stelle. Nel primo a lavorare, nel secondo in vacanza. Due albergatori della Riviera romagnola hanno deciso di premiare 100 dei loro dipendenti più meritevoli con una vacanza in Egitto, in un resort di lusso a Sharm El Sheikh, sul Mar Rosso. La notizia è riportata dal Corriere di Romagna.