San Martino, festa dell'11 novembre tra storia e tradizioni

L’ 11 novembre si celebra San Martino, protettore dei pellegrini e dei viandanti. Una festa molto nota in diversi Paesi cristiani e particolarmente sentita in Italia. La tradizione vuole che, in questi giorni dell’anno, il clima sia particolarmente gradevole. La sua figura e la ricorrenza autunnale che ha preso il suo nome, nel tempo, sono poi diventate le protagoniste di proverbi e composizioni letterarie