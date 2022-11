Trieste, il muro della Sinagoga imbrattato con una frase antisemita

La “Notte dei cristalli”

approfondimento

Il gesto, viene spiegato, è legato tra l’altro ad una data significativa per il mondo ebraico. La notte tra il 9 ed il 10 novembre 1938, infatti, coincide con quella che è conosciuta come la “Notte dei cristalli”, una serie di rappresaglie dei nazisti in Germania e nei territori annessi contro gli ebrei, tra saccheggi e atti di distruzione. E, riporta ancora “Il Piccolo”, proprio per ricordare quel momento, le luci della Sinagoga erano rimaste accese.

La reazione del presidente della comunità ebraica di Trieste

Dopo aver scoperto il gesto, è arrivato il commento del presidente della comunità ebraica di Trieste, Alessandro Salonichio. “Sono stato avvisato all’alba e rapidamente è intervenuta la Digos. Il materiale ripreso dalle nostre videocamere è già a loro disposizione”, ha spiegato, sottolineando come l’intero perimetro della Sinagoga sia monitorato dalle videocamere della sorveglianza che avrebbero ripreso un uomo. “Auspico, come è già successo in altre occasioni, che il responsabile venga individuato”, ha proseguito Salonichio. “Non ho elementi che possano indirizzare il colpevole a una specifica provenienza o impostazione politica, aspettiamo i risultati dell’indagine. Come comunità siamo scossi e arrabbiati: non ci si aspetta gesti come questo nell’anniversario, tra l’altro, della Notte dei cristalli”.

I commenti del mondo politico

“Sono vicina alla comunità ebraica di Trieste e mi auguro che vengano rapidamente identificati i responsabili di un gesto che considero inqualificabile. Sono azioni che non possono restare impunite”. Così il sottosegretario all’Economia, Sandra Savino. E Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, ha twittato: “Delinquenti al lavoro sulla Sinagoga di Trieste. Ignoranti, da punire severamente”.