Black Friday 2022, quando inizia e dove trovare gli sconti da subito

La giornata dedicata allo shopping del 2022, che anticipa gli acquisti del periodo natalizio, sarà quest'anno venerdì 25 novembre. Seguirà poi il Cyber Monday, l'evento dedicato ai prodotti elettronici che fa da chiusura a questo periodo di sconti: sarà lunedì 28 novembre. Ma la maggiore propensione alla spesa da parte dei clienti in questo periodo ha spinto diversi negozi ad anticipare gli sconti già dall'inizio di novembre: eccone alcuni

Sarà un Black Friday spalmato su più giorni, come da tendenza negli ultimi anni. Tutti i brand più importanti e i siti di e-commerce online, grandi e piccoli, si faranno trovare pronti in questo periodo in cui la propensione dei clienti a spendere è più alta. La caccia agli sconti in realtà è già partita perché la tendenza dei venditori, specialmente quelli online, è ormai quella di anticipare gli sconti già dall'inizio di novembre.

Black Friday e Cyber Monday, le date e quanto durano approfondimento Black Friday, storie di straordinaria follia Il Black Friday 2022, la giornata dedicata allo shopping del 2022 che anticipa gli acquisti del periodo natalizio, sarà quest’anno venerdì 25 novembre, ovvero - come accade ogni anno - il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento negli Usa. E come da recente tradizione, al Black Friday seguirà il Cyber Monday, l’evento dedicato ai prodotti elettronici che fa di fatto da chiusura a questo periodo di sconti: quest’anno sarà lunedì 28 novembre. Un fattore che si intreccia inevitabilmente con l’avvicinarsi del periodo degli acquisti natalizi e con la scelta di anticipare qualche regalo spendendo qualcosa di meno. Le giornate clou sono quelle di cui abbiamo parlato, ma in realtà diversi negozi online e grandi catene hanno anticipato gli sconti, attivandoli già dall'inizio di novembre. Dunque, di fatto, si tratta di quasi un mese di offerte che trovano il loro culmine il 25 e il 28 novembre.

I negozi che anticipano gli sconti Tra i negozi più noti in Italia, online e fisici, che hanno scelto di anticipare gli sconti del Black Friday spiccano quelli di elettronica ed elettrodomestici. Sono partite le offerte di Mediaworld, attivate in blocco e valide al momento fino al 16 novembre. Il gioco di anticipo è scattato anche per Unieuro, con la campagna Temptation Black Friday che offre interessanti sconti su prodotti diversi, dall'informatica alle tv, fino a frigoriferi e lavatrici. Il grosso degli sconti su Euronics arriverà invece tra il 24 e il 29 novembre, anche se spiccano già alcune offerte al 50%. Chi ama l'elettronica e conosce i telefoni OnePlus, sa già che sullo shop online sono attivi da giorni sconti e promozioni su telefoni, cuffiette e custodie. Samsung invece si è mossa subito con dei ricchi voucher per chi acquista un prodotto di almeno 599€. Resta invece ancora alla finestra Amazon. Dopo il Prime Day, il colosso di Bezos affila le armi e si prepara a lanciare nei prossimi giorni gli sconti che precedono il Black Friday, probabilmente in linea con le tempistiche dello scorso anno. Ancora in attesa anche gli sconti di Dyson, non ancora partiti, ma pronti a farlo.

Le origini del Black Friday Come è nato il "venerdì nero" dello shopping? La giornata è stata creata negli Stati Uniti ed è inizialmente cresciuta in quel Paese. Viene considerata come la data da cui prende il via lo shopping del Natale. Come ricordato in precedenza, cade il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento americano. La ricorrenza annuale vedeva le grandi catene americane piazzare sconti e promozioni fino al 90%, con l'obiettivo di aumentare le vendite. Grazie al successo negli Usa, l'evento è arrivato in Europa, e anche in Asia ed Estremo Oriente. Ma chi è stato a proporre per primo il Black Friday? Come riconosciuto da molti, l'evento è nato nei magazzini Macy's, nel 1924, con una giornata all'insegna degli sconti organizzata il giorno successivo al Thanksgiving. Inutile dire che fu un successo, con una folla di clienti che invase il magazzino.