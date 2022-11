Vueling: venerdì 11 novembre sciopero 24 ore piloti e assistenti volo

Lifestyle

Dormire come un re con un budget da backpacker. I nuovi ostelli hanno interni curati, arredi realizzati ad hoc e un’immagine grafica spesso accattivante. Strutture innovative che offrono esperienze di alloggio con servizi e comfort da albergo stellato: piscine all’aperto, cene sul tetto, spazi di co-working. Siamo andati alla ricerca dei 20 più colorati e particolari lungo lo Stivale: da Milano a Catania, passando per Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Matera a cura di Costanza Ruggeri

Il nostro viaggio lungo l'Italia alla scoperta dei suoi ostelli di design comincia da Torino , in Piemonte , dove una vecchia caserma dei Vigili del Fuoco è stata trasformata in una struttura ricettiva nel rispetto dell'edificio esistente e della sua identità. Con i suoi oltre 5mila metri quadri, COMBO si trova a Porta Palazzo, a pochi passi dal più grande mercato d’Europa

Un bar, una radio, spazi eventi musicali e residenze artistiche: Combo è un punto di ritrovo dove rilassarsi, conoscere nuove persone e scambiare idee. E’ possibile scegliere tra oltre 280 letti: da quelli in stanze condivise con 3,4,5,6 e 7 posti a quelli in stanze private (camere matrimoniali classiche, family e suite), fino ancora a quelli del grande loft da sedici posti

Lasciamo Torino per spostarci a Milano. Al civico 5A di via Giorgio Jan, nel quartiere Stazione Centrale, troviamo OSTELZZZ, il primo ostello hi-tech italiano di “capsule” con social network dedicato. 1.100 metri quadrati su cinque piani, per un totale di cento posti letto, con Social platform interna che mette in contatto tra loro i clienti della struttura