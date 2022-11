Cagliari, uccide la compagna a coltellate e poi si costituisce

Ha accoltellato la compagna e si è costituito ai carabinieri che ha incontrato per strada. Il fatto è avvenuto verso le 12 a Capoterra, nella città metropolitana di Cagliari. Secondo le prime notizie, l'uomo, Stevan Sajn, 50 anni sebo, ha colpito la compagna, Metusev Slobodanka di 48 anni, anche lei di nazionalità serba, con uno o più fendenti, a CasaMelis, una struttura di accoglienza per migranti in via Gramsci a Capoterra, nel centro della cittadina della Città Metropolitana di Cagliari. L'uomo, secondo quanto appreso, è stato bloccato con ancora il coltello in mano a Casa Melis, aperta in occasione della commemorazione dei defunti.