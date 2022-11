5/9 ©Ansa

Ecco le previsioni nel dettaglio, per quanto riguarda oggi sabato 5. Un ciclone si trova sul Mar Tirreno. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di maltempo al Centro-Sud, meno in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Attese precipitazioni abbondanti su Abruzzo, Molise, Puglia, coste tirreniche. Al Nord la pressione è in aumento per cui avremo un tempo soleggiato salvo ultimi rovesci in Romagna. Venti moderati o forti di Bora, Tramontana, Maestrale e Scirocco