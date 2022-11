Il giudice per le indagini preliminari di Treviso, nel confermare l'arresto, ha disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza e il divieto di uscire di casa tra le 20 e le 6 per Alessandro Giovanardi, il 23enne che la notte tra lunedì e martedì scorso, a bordo della sua automobile, aveva travolto e ucciso a Pieve del Grappa (Treviso) Miriam Ciobanu (22), mentre questa camminava di notte sulla strada.

Non c'è pericolo di fuga

approfondimento

Treviso, il fratello del fidanzato di Miriam: “Ho tentato di fermarla"

Il ragazzo era risultato positivo ai test per l'individuazione di tracce di droga e di alcol nel sangue, ed era stato arrestato dopo l'evento con l'accusa di omicidio stradale. Le richieste restrittive accolte dal Gip sono state formulate dalla Procura della Repubblica ritenendo non vi siano esigenze di custodia cautelare in carcere non sussistendo pericoli di fuga, di reiterazione del reato o di alterazione degli elementi di prova.