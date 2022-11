Treviso, studentessa di 22 anni muore investita da un’auto

L’incidente è avvenuto la notte scorsa lungo la strada provinciale che attraversa il comune di Pieve del Grappa. Alla guida del veicolo un 23enne del posto rimasto a sua volta ferito e ricoverato in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe sbucata all’improvviso sulla carreggiata e il conducente non avrebbe potuto fare nulla per evitarla. Si indaga per ricostruire i dettagli della vicenda