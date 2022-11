Treviso, il fratello del fidanzato di Miriam: “Ho tentato di fermarla"

A raccontare al Messaggero, le ultime ore di vita della 22enne è quindi il fratello maggiore di Tommaso, il fidanzato. “Ho tentato di convincere Miriam in tutti i modi a salire in macchina. L’ho seguita per un tratto, poi l’ho persa. Le dicevo che era pericoloso camminare per strada la notte di Halloween con tutta la gente che torna ubriaca dalle feste. Ma non c’è stato verso”

Tommaso Dal Bello, il fidanzato di Miriam è pietrificato dallo choc: “Abbiamo litigato e Miriam se n’è andata. A piedi, da sola, in piena notte. Io non potevo seguirla, è andato mio fratello a cercarla”. A raccontare al Messaggero, le ultime ore di vita della 22enne è quindi il fratello maggiore di Tommaso. “Ho tentato di convincere Miriam in tutti i modi a salire in macchina. L’ho seguita per un tratto, poi l’ho persa. Le dicevo che era pericoloso camminare per strada la notte di Halloween con tutta la gente che torna ubriaca dalle feste. Ma non c’è stato verso”.