Meteo, le previsioni: maltempo nel primo weekend di novembre. VIDEO

Cronaca

Centinaia di automobilisti sono rimasti intrappolati per ore sul raccordo autostradale Avellino-Salerno a causa di una bomba d'acqua che si è abbattuta sul territorio di Mercato San Severino (Salerno). Da questa mattina infatti i fenomeni interessano anche Campania, Basilicata e Calabria. Ci sono inoltre cinque regioni monitorate per una “remota possibilità” di caduta di frammenti di un lanciatore spaziale cinese che sta rientrando nell'atmosfera terrestre senza controllo

Piogge e temporali sull’Italia, a partire dal Settentrione. La Protezione Civile ha emesso una allerta meteo per 18 regioni: per Lombardia e Friuli Venezia Giulia l'allerta è arancione, per tutte le altre gialla. L'avviso segnalava già a partire dalla serata del 3 novembre precipitazioni diffuse - anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento - su Piemonte Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Toscana (foto d'archivio)