Esplosione per fuga di gas, 5 feriti in provincia di Imperia

Una fuga di gas ha causato un'esplosione in un appartamento di via Marconi, a Molini di Triora, nell'Imperiese. Il bilancio è di cinque feriti, tutti residenti nella stessa abitazione. Le persone coinvolte hanno riportato ustioni, ma non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale medico del 118: dopo pochi minuti sono stati inviati anche due elicotteri Grifo e Drago. Un paziente è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale Borea di Sanremo, mentre altri 4 sono stati trasportati in elicottero al centro grandi ustioni dell'ospedale Villa Scassi di Genova. Ancora in fase di accertamento le cause dell'accaduto.