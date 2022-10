Il gatto più bello del mondo: Ginette premiata a Verona

Viene dalla Polonia ed è della razza Blu di Russia: per le sue linee eleganti e per il colore bluastro ha incantato la giuria dell'Esposizione felina, che si è svolta nella città veneta

Il gatto più bello del mondo è femmina e si chiama Ginette Kamari. A scegliere la micia, esemplare di Blu di Russia, è stata la giuria dell’Esposizione Internazionale di Verona, che è stata conquistata dal verde degli occhi, dal colore bluastro del manto e dal profilo elegante. La sua allevatrice ha detto: "È stato amore a prima vista. Quando la vidi in terra polacca nel 2008, me ne innamorai”.

La vincitrice

Ginette, premiata con medaglia d’oro nella splendida cornice della Gran Guardia di Verona, ha 4 anni ed è originaria della Polonia. È lì che l’ha trovata la bergamasca Luigina Bertaglia. “La sua allevatrice vendeva solo a privati, ma quando si accorse del nostro feeling, decise di fare uno strappo alla regola. E così – racconta Bertaglia – nacque anche la mia passione e il mio desiderio di valorizzare questa meravigliosa razza”. I Blu di Russia si distinguono per la particolare colorazione del sottopelo e per le nuance del manto. Fedeli e discreti, questi gatti sono particolarmente sinuosi. Per questo, Ginette ha sbaragliato la concorrenza.