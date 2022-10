Perugia, insulti e minacce agli specializzandi di Neurologia

"Lesa la dignità degli studenti"

approfondimento

Rispondendo all'ANSA, il segretario dell'Associazione Massimo Minerva ha spiegato di essere stato contattato da alcuni medici del reparto: "Mi hanno parlato degli insulti ricevuti - ha detto - e ho chiesto loro di documentare quanto sostenevano. Lo hanno fatto con un audio di circa 20 ore e una sintesi di cinque minuti". "Un'antologia di insulti ed improperi" che la professoressa "somministra quotidianamente a coloro che lei avrebbe il dovere istituzionale di formare" è stato sostenuto nella mail di denuncia. "Riteniamo questa pratica indegna di un Paese civile - si legge ancora nel testo -, in quanto lesiva della dignità degli specializzandi e nessuna ragione formativa e deontologica permette che la dignità delle persone venga lesa in tal modo". "Siamo inoltre in possesso - denuncia ancora l'Als - di timbrature di servizio in cui in un singolo mese sono state effettuate più di 340 ore". "Il nostro obiettivo - ha sottolineato ancora Minerva - è di sensibilizzare sul tema. Parliamo non di bambini cattivi ma di medici in formazione, professionisti, nei confronti dei quali manca la cultura del rispetto".