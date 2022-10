Morte Luana D'Orazio, accolto patteggiamento per titolari ditta Prato

Il giudice per l'udienza preliminare Francesca Scarlatti ha accolto il patteggiamento su cui avevano concordato pubblica accusa e legali di due dei tre imputati per la scomparsa dell'operaia di 22 anni, deceduta mentre lavorava all'orditoio il 3 maggio del 2021. Due anni di reclusione a Luana Coppini, titolare della ditta di Montemurlo (Prato), e un anno e sei mesi per il marito Daniele Faggi, titolare di fatto. La madre di Luana: sono delusa, speravo in pena più giusta

Nuova tappa per la vicenda giudiziaria legata alla morte sul lavoro della giovane Luana D'Orazio. Il giudice per l'udienza preliminare Francesca Scarlatti ha accolto il patteggiamento su cui avevano concordato pubblica accusa e legali di due dei tre imputati per la scomparsa dell'operaia di 22 anni, deceduta mentre lavorava all'orditoio il 3 maggio del 2021. Con questa sentenza viene condannata a 2 anni di reclusione Luana Coppini, titolare della ditta di Montemurlo (Prato) in cui è avvenuto l'incidente mortale, e un anno e sei mesi per il marito Daniele Faggi, titolare di fatto. Le pene per entrambi prevedono la sospensione condizionale.