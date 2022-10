Gubbio, pranzo di pesce finisce male: dissenteria e vomito

Pescano il tonno e lo mangiano crudo. Una quarantina di persone colpite da diarrea e vomito in un ristorante della città umbra. Alcuni di loro finiscono in ospedale

Vanno a pesca di tonni e decidono di riunirsi per mangiarli, senza immaginare quello che sarebbe accaduto poco dopo. I testimoni parlano di “scene apocalittiche”. Vomito, nausee, attacchi di dissenteria per una quarantina di persone che si sono sentite male in un ristorante di Gubbio dopo aver mangiato del pesce crudo, a quanto pare non abbattuto bene. Si tratta di tonni pescati da loro stessi, visto che i commensali sono tutti membri di una società di pesca sportiva. Il fatto è accaduto cinque giorni fa ma la notizia è stata riportata solo oggi dal Corriere Adriatico.