Mandragora, lotto di spinaci richiamato per sospetta contaminazione

Resta alta l'allerta sanitaria per sospetta contaminazione da mandragora. Il ministero della Salute segnala il "richiamo per rischio chimico" di un lotto di spinaci in busta a marchio “Il Gigante”. Il prodotto in questione è venduto in buste da 500 grammi con il numero di lotto 273. Gli spinaci richiamati sono prodotti dall’azienda Spinerb di Colleoni Andrea & C. Snc, nello stabilimento di Gorlago, in provincia di Bergamo. A scopo precauzionale l’azienda raccomanda a chi fosse ancora in possesso degli spinaci con il numero di lotto segnalato di non consumarli e restituirli al punto vendita.