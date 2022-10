Palermo, sarà un Natale di luci a basso consumo

A Palermo si studiano misure per risparmiare energia a Natale, ma senza lasciare al buio la città. “Ho costituito un gruppo di lavoro permanente formato da tecnici del Comune, che si occuperà delle iniziative da adottare per il contenimento dei consumi della città” dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. “Azioni che passeranno, ad esempio, dalla sostituzione di tutte le lampade di vecchia concezione tecnologica con apparecchi al led”.

I led di Natale

Si comincerà con le luminarie, non avranno più le lampade tradizionali ma i led, più economici. Poi, nel nuovo anno, il provvedimento potrebbe allargarsi ad una parte dell’illuminazione pubblica in alcune zone della città. I dettagli non sono ancora stati definiti. E’ presto per parlare di una sostituzione delle lampade nei lampioni di tutta la città, ma nella cabina di regia voluta dal Comune sono allo studio varie misure nel quadro di un piano di risparmio energetico che deve però tenere conto anche della sicurezza.

“Ecco perché strade e monumenti continueranno ad essere illuminati” dice Lagalla “in una città come Palermo con un numero altissimo di presenze turistiche in tutte le stagioni la sicurezza resta la priorità. In questo momento” – precisa “non prevedo riduzioni dell’illuminazione pubblica. Ma per il Natale, invece, immaginiamo una festa che abbia al centro proprio il tema del risparmio energetico”.