2/7 ©IPA/Fotogramma

In queste ore vivremo una breve ed effimera parentesi di autunno. L’anticiclone, che è disteso sulla penisola da diverse settimane, si sta indebolendo al Nord. Venerdì e sabato questo arretramento si tradurrà in una vera e propria perturbazione. Si noterà dapprima un aumento della nuvolosità che poi esploderà con delle precipitazioni. Le piogge bagneranno le Alpi occidentali e in un secondo momento, nella giornata di venerdì, le Alpi orientali e più in generale il Nord-Ovest. Le temperature scenderanno soprattutto in Piemonte e Val d’Aosta