Meteo, le previsioni: sette giorni di tempo mite e soleggiato

Il consolidamento sul Mediterraneo di un’alta pressione di matrice africana porterà un’anomala fase di tempo stabile e caldo. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato e con temperature in ulteriore rialzo. Punte praticamente estive sulle due isole maggiori

E' in arrivo sull’Italia una sorta di ottobrata bis anche se non riguarderà allo stesso modo tutte le regioni. Dopo un fine settimana all’insegna del bel tempo e di temperature in aumento, da lunedì si aprirà una parentesi (che potrebbe durare 7 giorni) in compagnia dell’anticiclone africano. Nei prossimi giorni ci attendiamo un contesto meteo stabile, in gran parte soleggiato e sempre più caldo.

Venti caldi provenienti dal deserto

I venti caldi in risalita dalle terre sahariane, attraversando il mare si caricheranno di umidità. Saranno proprio questi venti a provocare una diffusa nuvolosità sull’alto Tirreno e soprattutto tra il Piemonte e la Liguria. Attenzione a qualche nebbia sulle pianure del Nord.

Le temperature

I valori massimi saliranno fino a 32 gradi al Sud (la Sicilia sarà la regione più calda) e punte di 25-27 gradi al Centro-Nord. Da venerdì 21 avremo le prime crepe dell'anticiclone con il ritorno di alcune piogge e un lieve calo delle temperature.

Le previsioni di lunedì 17 ottobre

Al Nord cielo sereno o poco nuvoloso, salvo nebbie mattutine in Val Padana. Massime comprese tra 20 e 25 gradi. Al Centro tempo anticiclonico con tempo in prevalenza soleggiato. Nebbie mattutine in Toscana e Umbria. Massime fino a 25 gradi. Anche al Sud tempo buono salvo (temporanea) maggiore nuvolosità tra Sicilia e Sardegna. Caldo con temperature fino a 27 gradi.