Taranto, Boeing cargo perde ruota durante decollo

Un Boeing 747 cargo LCF Dreamlifter diretto a Charleston (Usa) subito dopo il decollo da Grottaglie (Taranto) ha perso una delle ruote da oltre 100 chili, che è finita in un tendone adiacente la pista dell'aeroporto. Un viticoltore ha trovato la ruota nel suo terreno. Il Boeing aveva caricato le fusoliere del 787 realizzate nello stabilimento Leonardo che doveva trasportare negli Stati Uniti. Un video amatoriale, ripreso da Ansa , che documenta l'accaduto è diventato virale su Facebook.

La ruota ritrovata in una vigna

L'aereo, era partito dall'aeroporto Arlotta di Grottaglie, subito dopo il decollo ha perso la ruota che è caduta inizialmente nella zona aeroportuale. Poi ha rimbalzato più volte, terminando la sua corsa, dopo aver sfondato una recinzione, in una vigna, fortunatamente, al momento deserta. Sono intervenuti sul posto gli agenti del Commissariato di Grottaglie. A quanto si è appreso, nonostante la ruota in meno su uno dei carrelli, l'aereo ha proseguito il volo non rischiando problemi di atterraggio.