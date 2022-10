Udinese, Walace esce di strada e la sua auto si incendia: è illeso

Il calciatore brasiliano, la scorsa notte, è uscito fuori strada mentre si trovava a bordo della propria autovettura che si è capottata. Uscito dall’abitacolo prima che la macchina si incendiasse, il giocatore è stato trasportato in ospedale per accertamenti ma è stato già dimesso per non aver riportato conseguenze

Momenti di paura, per fortuna senza conseguenze, per il centrocampista brasiliano dell'Udinese, Walace Souza, 27 anni. Il giocatore del club friulano, infatti, la scorsa notte è uscito fuori strada mentre si trovava a bordo della propria auto, che prima si è cappottata e, in seguito, si è incendiata. Il calciatore è rimasto illeso, riuscendo ad uscire dall'abitacolo proprio poco prima che la vettura prendesse fuoco. L'incidente, che non ha visto coinvolti altri mezzi, è accaduto intorno alle 3, in viale Venezia, a Udine.