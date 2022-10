3/6 ©IPA/Fotogramma

Intanto forti piogge e raffiche di vento hanno raggiunto già nella serata di ieri la Sicilia, in particolare a Marsala. Le precipitazioni hanno messo in difficoltà la viabilità in molte arterie principali della città. Sono state registrate continue interruzioni di energia elettrica, sia nell'illuminazione pubblica che in quella privata. Alcune strade si sono completamente riempite d'acqua. Disagi anche a Trapani