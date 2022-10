Terremoto a Genova, forte scossa avvertita in centro città

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Genova alle 23:41. Il sisma è stato di magnitudo 3.5, con epicentro 2 km a ovest di Davagna, con una profondità registrata di 8 km, come registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Un terremoto di lieve entità, duranto pochi secondi, cinque al massimo, che però sono bastati a terrorizzare i genovesi poco prima della mezzanotte, in centro, in periferia, ai piani bassi e a quelli più alti degli edifici. Secondo quanto riportano i media locali, moltissime chiamate sono arrivate al corpo dei vigili del fuoco, ma per ora non c'è alcuna segnalazione di danni rilevanti agli edifici. La zona è la stessa dove la terra era tremata qualche giorno fa, il 22 settembre, con scosse che sono andate dai 4 ai 2 punti della scala Richter.