Food&science festival, a Mantova il binomio tra cibo e scienza

Cibo, agricoltura, alimentazione e scienza protagoniste della sesta edizione del Food&Science Festival, promosso da Confagricoltura Mantova e ideato da Frame, divagazioni scientifiche e organizzato da Mantova Agricola. Per analizzare il presente e immaginare il futuro. Al centro delle tematiche del Festival ci sono stati i Riflessi. Quelli sull’agricoltura in primis. Lo ha messo in luce Alberto Cortesi, presidente di Confagricoltura Mantova, che riflette sull’attuale stato dell’agricoltura legandosi al tema dell’edizione 2022 del Festival. “Viviamo un momento storico estremamente delicato in cui alcune drammatiche circostanze come pandemia, guerra, crisi energetica ed emergenza climatica rischiano di avere pesanti effetti sull’agricoltura italiana ed europea, causando una forte diminuzione delle produzioni in grado di mettere in discussione l’intera filiera agroalimentare”, dichiara. “La riforma della PAC attualmente in discussione sembra non accorgersi delle dinamiche in atto, e per come è stata impostata rischia anzi di aggravare gli effetti della crisi. Fattori nuovi e complessi che si riflettono sul settore agricolo e, di conseguenza, sulla produzione e i consumatori. Il compito del Festival è quindi fondamentale non solo nell’approfondire queste tematiche ma anche nel provare a immaginare soluzioni efficaci a problemi complessi.