Disagi per il maltempo si registrano anche in Sicilia. A Ragusa città, un fiume d'acqua ha allagato scantinati e fatto saltare alcuni tombini. Diverse le auto in panne. A Erice, piccolo borgo del trapanese, la sindaca, Daniela Toscano, ha disposto la chiusura delle scuolee ha invitaro i cittadini "a non uscire da casa fino al superamento dello stato di emergenza"

