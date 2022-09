Padova, tablet esplode nelle mani di un bambino di 5 anni: ricoverato

Un momento tranquillo che all’improvviso si è trasformato in una domenica di paura per una famiglia di Padova. Il loro bambino di 5 anni stava da solo in salotto a giocare col tablet, in attesa di andare a pranzo quando tutto ad un tratto il dispositivo è scoppiato nelle mani del minorenne. Prima il botto, poi le scintille. Infine il fumo. I genitori spaventati hanno chiamato subito il 118. Sono arrivati anche i vigili del fuoco. Fortunatamente solo lievi ferite per il minore, come riporta il Gazzettino.