A fuoco la storica azienda di bici Bottecchia nel Veneziano. VIDEO

Un grosso incendio è divampato nella zona industriale di Cavarzere, in provincia di Venezia, interessando la fabbrica Bottecchia, leader in Italia nella produzione di bici di alta qualità. Il sindaco ha invitato i cittadini "a chiudere le finestre e ad evitare di avvicinarsi al rogo"

Un grande incendio è divampato nel pomeriggio di domenica all’interno dell’azienda Bottecchia, storico marchio di biciclette, a Cavarzere, in provincia di Venezia. Dopo alcune ore i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere e mettere sotto controllo l'incendio del capannone: le squadre sono riuscite a contenere il rogo al solo capannone di circa 6 mila metri quadri riuscendo ad evitare la propagazione delle fiamme alle altre strutture attigue. Le operazioni dei vigili del fuoco proseguiranno presumibilmente per tutta la notte.

Sindaco di Cavarzere: “Chiudete le finestre”

La prestigiosa fabbrica di biciclette Bottecchia si trova in via dell’Artigianato. Il sindaco Pierfrancesco Munari ha invitato i cittadini "a chiudere le finestre e a evitare di avvicinarsi al rogo". Il primo cittadino ha firmato un'ordinanza di chiusura della strada: "Invito i curiosi presenti in loco ad allontanarsi immediatamente". Alta la colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza.