Si tratta dei tragitti A24, che collegano Roma a Teramo passando per L’Aquila, e dell’A25 che unisce l’A24 all’A14 nello svincolo di Villanova di Cepagatti, in provincia di Pescara. Alla base del contenzioso vi sarebbe il Piano economico finanziario, con gli investimenti necessari alla messa in sicurezza sismica dopo il terremoto del 2009 e l'adeguamento delle tariffe. L’ammontare è stato stimato in 5,1 miliardi fino al 2030 per gli intervisti antisismici

A24-A25: Consiglio di Stato conferma gestione ad Anas