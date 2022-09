Maltempo Ravenna, vento spezza l'ormeggio di una nave da crociera

Cronaca

Maltempo, ancora pioggia nelle Marche, allerta gialla in Campania

Nella zona di Senigallia ha ricominciato a piovere. Questa mattina presso la Regione Marche un vertice per il coordinamento delle attività di intervento. Vento e disagi in molte regioni d'Italia: allerta meteo per piogge e temporali in Campania

È ricominciato a piovere, per ora in modo molto lieve, nella zona dell'hinterland di Senigallia, dove giovedì sera il maltempo e le esondazioni di fiumi e torrenti hanno causato almeno dieci morti, tre dispersi, sfollati e ingentissimi danni. In particolare a Barbara (Ancona) dove è caduta la pioggia e il cielo è coperto di dense nuvole nere

È in corso ad Ancona, presso la Regione Marche, un vertice per il coordinamento delle attività di intervento nelle zone delle province di Ancona e Pesaro-Urbino colpite giovedì notte dall'alluvione. In videoconferenza partecipano i sindaci dei comuni danneggiati