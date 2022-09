Previsioni meteo, ecco come sarà il tempo nelle prossime ore

Le previsioni nelle prossime ore

leggi anche

Meteo, l’autunno arriva all'improvviso: freddo anche in pianura

Previsti cali significativi delle temperature nel corso di questo weekend: ad esempio, a Milano si passerà dai 30 gradi di oggi ai 20 di domenica; Bologna e Venezia scenderanno ancora di più, fino a 19 gradi di massima nella giornata di sabato con piogge intense e venti di burrasca. In questo senso sorprende ancora come il mare abbia una temperatura superiore a quella solitamente registrata in questo periodo: infatti tra il Tirreno Meridionale e lo Stretto di Sicilia l’acqua ha una temperatura di circa 27° C, figlia sia del caldo ancora presente al Meridione e sulle Isole maggiori che di un’ondata di caldo eccezionalmente estesa lungo tutto il periodo estivo e iniziata in anticipo, già il 10 maggio. Per venerdì 16 settembre, sono previsti temporali nel pomeriggio su Triveneto e Lombardia e la situazione promette di essere peggiore in serata. Al centro sono previsti rovesci soprattutto sugli Appennini mentre è previsto un tempo ancora molto caldo ed afoso al Meridione, salvo temporali in Campania e Basilicata. Sabato 17, al nord Italia previsto maltempo intenso su Triveneto ed Emilia-Romagna con venti di burrasca e piogge intense. Condizioni praticamente uguali al centro, dove è previsto maltempo soprattutto nelle Marche con crollo termico, vento e temporali. Al sud invece tempo instabile con ulteriore calo delle temperature, vento e temporali sparsi, anche forti in estensione fino alla Sicilia. Per domenica 18, invece, previsto tempo in miglioramento ma con minime ad una cifra, dunque sotto i 10 gradi in pianura al Centro-Nord. Al sud: bel tempo, vento forte in graduale attenuazione.