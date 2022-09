Meteo, l’autunno arriva all'improvviso: freddo anche in pianura

Ambiente

Dal 2012 fenomeni come nubifragi, bombe d'acqua, tornado, tempeste di vento, grandinate e ondate di calore sono cresciuti di oltre il 1000%. Lo evidenzia l'analisi Coldiretti sulla base dei dati dell'European Severe Weather Database. Solo quest’anno, si stimano danni all’agricoltura per 6 miliardi di euro con nove comuni su dieci a rischio idrogeologico. Ecco i numeri dello studio

Nell'ultimo decennio in Italia sono aumentati di ben 12 volte gli eventi estremi climatici in estate con un balzo di oltre il 1000% tra nubifragi, bombe d'acqua, tornado, tempeste di vento, grandinate e ondate di calore. Lo evidenzia l'analisi della Coldiretti sulla base dei dati dell'European Severe Weather Database (Eswd)

Secondo i dati dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), oltre nove comuni su dieci in Italia (il 91,3% del totale) hanno parte del territorio in aree a rischio idrogeologico. Una circostanza che, in caso di forti piogge, accentua il rischio di frane e smottamenti