Telefono Azzurro, manifesto per l’Infanzia e l’Adolescenza

Operazione di sensibilizzazione dell'organizzazione che recentemente ha promosso presso tutte le forze politiche il Manifesto per l’Infanzia e l’Adolescenza, un decalogo di azioni necessarie e strategie efficaci per la protezione dei minori

Telefono Azzurro si interroga e chiede ai partiti quali siano le azioni concrete per migliorare e garantire la tutela e la protezione di bambini e ragazzi. Per l’associazione il dibattito elettorale tra le forze politiche, in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre, sembra aver dimenticato un tema cruciale per il futuro del nostro paese: quello dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Su questo, Telefono Azzurro si sta battendo, affinché la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza diventi una priorità. Mercoledì 14 settembre il Telefono Azzurro ha organizzato una tavola rotonda per discutere di questi problemi che ha visto la presenza di esponenti dei maggiori partiti politici in corsa alle elezioni, tra cui Partito Democratico, Fratelli d’Italia, Azione e Movimento 5 Stelle.