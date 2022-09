Maltempo, bomba d'acqua nelle Marche

Paura nel paesino di Cantiano, strade come torrenti. Ancora in corso gli interventi di Protezione civile e vigili del fuoco. Il maltempo si sposta velocemente verso la costa: un'ondata di piena del fiume Misa è in arrivo a Senigallia ascolta articolo Condividi

Allerta maltempo nelle Marche: una bomba d'acqua ha colpito Cantiano, un paese di poco più di 2.000 abitanti. Sono straripati diversi corsi d'acqua, tra cui il Burano. "Una bomba d'acqua si sta abbattendo su Cantiano", ha avvertito il sindaco Alessandro Piccini. "Diversi fiumi sono straripati. L'acqua ha invaso le vie centrali del paese. Diverse zone sono già sommerse. La viabilità comunale è interrotta in diversi tratti. Chiusa la statale direzione Gubbio. Invitiamo la cittadinanza a mantenere la calma ed evitare situazioni di rischio". Nell'appello via social, il sindaco invita i cittadini a restare in casa: in alcune zone l'acqua è arrivata ai primi piani. Sul luogo sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Un'altra emergenza è stata segnalata a Pergola, sempre in provincia di Pesaro Urbino, dove una famiglia si è rifugiata all'ultimo piano di una casa e ha chiesto aiuto.

Nessun disperso leggi anche Maltempo, in Campania scatta l'allerta meteo arancione Non ci sarebbero al momento dispersi nella zona di Candiano, in provincia di Pesaro Urbino. In base alle verifiche effettuate fino ad ora dalle autorità locali e comunicate alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco, non risultano dunque al momento persone disperse. Gli interventi dei soccorritori sono comunque ancora in corso. Nella zona pioveva sin dal mattino, ma la situazione è precipitata intorno alle 19: da quanto si è appreso in poche ore sono caduti circa 300 millimetri d'acqua, che ha sfiorato i primi piani delle abitazioni e fatto galleggiare alcune auto fino alla piazza centrale di Cantiano. Il blackout elettrico e i difficili collegamenti telefonici hanno fatto temere che alcuni cittadini fossero dispersi ma i soccorritori hanno confermato che per il momento nessuno risulta disperso. Il maltempo ha colpito duramente tutta l'area circostante, al confine con il Perugino: impraticabile la galleria che da Cantiano porta a Cagli, chiuse la Flaminia, con il passo della Contessa invaso dall'acqua, il monastero di Fonte Avellana risulta isolato, cosi' come l'agriturismo 'Il paradiso terrestre', per via di una frana; nelle localita' Sant'Emidio e Ponte Taverna e' esondato il fiume Burano.

Paesi isolati Tutta l'area intorno al monte Catria risulta colpita dalla bomba d'acqua. Chiaserna e Pontericcioli, frazioni di Cantiano, risultano al momento isolate. Anche il sindaco di Serra Sant'Abbondio, Ludovico Caverni, ha chiesto ai cittadini di non uscire di casa e di rifugiarsi ai piani più alti delle abitazioni. I soccorsi sono coordinati dalla prefettura di Pesaro-Urbino, che stanno operando in condizioni estremamente complesse: vigili del fuoco, carabinieri e volontari della protezione civile sono al lavoro da alcune ore, con il primo obiettivo di verificare l'esistenza di dispersi; alcuni automobilisti, bloccati con le auto nel fiume d'acqua, sono stati messi in sicurezza. Domani le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse in tutti i comuni dell'area colpita dal maltempo.

Verso Senigallia Un'ondata di piena del fiume Misa è in arrivo a Senigallia (Ancona), città già colpita da un'alluvione nel 2014. Si tratta del risultato del maltempo partito dall'entroterra ad Arcevia, che si sta spostando rapidamente verso la costa, un nuovo fronte di allarme dopo la bomba d'acqua di Cantiano. Tutte le arterie principali e i ponti della città sono chiusi al traffico. Via social il Comune sta raccomandando alla popolazione di tenersi lontano dagli argini e di rimanere in casa, portandosi ai piani alti. Situazioni critiche anche a Serra de' Conti, Barbara, Corinaldo, dove il fiume Nevola è esondato in zona Burello, e a Ostra, nella frazione di Pianello, dove è esondato il Misa in più punti, trasformando le strade in torrenti che trascinano via le auto.

Strade interrotte vedi anche Meteo, l’autunno arriva all'improvviso: freddo anche in pianura A causa del maltempo chiuse provvisoriamente al traffico le strade statali 3 "Flaminia" e 452 "Della Contessa" al confine tra Marche e Umbria. Lo riferisce l'Anas. Una frana ha provocato l'interruzione della Flaminia a Scheggia e Pascelupo. La statale 452 - spiega sempre l'Anas - è invece chiusa da Gubbio a Ponte Riccioli per allagamenti. Rallentamenti sempre per allagamenti o detriti sulla carreggiata vengono segnalati sulla E45 tra Umbertide e Città di Castello è sulla statale 219 "di Gubbio e Pian D'assino". Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.