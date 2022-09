Da sabato 10 settembre tornerà il bel tempo su gran parte dell'Italia. Una coda di instabilità porterà piovaschi al mattino in Emilia Romagna e sulle Alpi orientali. Non si escludono, al Sud, piogge di passaggio anche in Campania. La domenica sarà prevalentemente soleggiata con qualche momento di incertezza: note instabili sono attese sul versante adriatico sotto forma di veloci acquazzoni più probabili a ridosso dell'Appennino.

Le previsioni di sabato 10 settembre

Pressione in aumento al Nord, con piogge isolate sulle Alpi del Triveneto e sull’Appennino emiliano romagnolo. Soleggiato sulle altre regioni con temperature in aumento comprese tra 24 e 28 gradi. Al Centro cielo spesso soleggiato con un aumento pomeridiano della nuvolosità su Marche e Umbria con occasionali piovaschi. Massime comprese tra 25 e 31 gradi. Il Sud protetto dall’anticiclone con tempo soleggiato, salvo aumento delle nubi sulla bassa Puglia. Massime fino a 32 gradi in Sicilia.

Le previsioni di domenica 11 settembre

Al Nord bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento di giorno, in calo nel corso della notte e prime ore del mattino. Al Centro debole instabilità al mattino sulla Toscana settentrionale e piogge sull’Appennino nel pomeriggio. Temperature in locale aumento con valori compresi tra i 25 di Ancona e i 31 di Roma. Bel tempo al Sud con maggiore nuvolosità su Campania e Calabria tirrenica. Temperature in calo con valori compresi tra 24 e 30 gradi.