Franco Terlizzi, fermato l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi: chi è

Ex concorrente del celebre programma tv, Terlizzi è stato fermato con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata ad una serie di truffe assicurative su finti incidenti di auto e anche di trasferimento fraudolento di valori

C'è anche Franco Terlizzi, ex pugile e pr del celebre locale milanese “Hollywood”, salito agli "onori delle cronache" per aver partecipato negli scorsi anni all'Isola dei Famosi , tra le 13 persone coinvolte da un provvedimento di fermo da parte dei finanzieri dei Comandi Provinciali di Pavia e Milano , unitamente a militari dello S.C.I.C.O. di Roma. Il provvedimento dovrà essere convalidato da un gip, ma intanto l'indagine ha praticamente azzerato la cosca, secondo gli inquirenti dedita al traffico di cocaina, hashish e marijuana e all'intestazione fittizia di beni. Terlizzi, in particolare, è stato accusato di associazione per delinquere finalizzata ad una serie di truffe assicurative su finti incidenti di auto e anche di trasferimento fraudolento di valori.

Le accuse

In particolare, come si legge negli atti, avrebbe procacciato i "clienti" per la maggior parte delle frodi assicurative messe a segno da un gruppo capeggiato da Davide Flachi, figlio del boss della 'ndrangheta della Comasina, titolare di fatto della Carrozzeria Nuova Milano srl, sequestrata nel blitz di oggi, con sede a Milano e attività a Cormano, nel Milanese.

I trascorsi televisivi

Terlizzi era arrivato nel programma dell’Isola dei famosi nel 2018, dopo aver battuto la concorrenza di altri partecipanti in “Saranno Isolani”, una sorta di reality nel reality cominciato pochi giorni prima dell’inizio dell’avventura televisiva “ufficiale”. Nato a Bitonto nel 1962, Terlizzi è anche un personal trainer con un discreto seguito sui social, dove condivide spesso contenuti che lo ritraggono insieme al figlio, Michael Gabriel Terlizzi, anche tra i volti del piccolo schermo italiano dopo aver partecipato al Grande Fratello VIP. Sposato con Ketty da oltre 30 anni, ha anche una figlia, Camilla. Nel reality di cui fu tra i protagonisti, vinto quell’anno da Nino Formicola, si distinse in particolare per alcuni litigi verbali con altri concorrenti. A causa di una serie di controlli medici a cui doveva sottoporsi, fu costretto a lasciare il programma.