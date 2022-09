Meteo, le previsioni da Nord a Sud di mercoledì 7 settembre

Sull’Italia è attesa una mattinata di bel tempo ovunque, poi Nord e Sud prenderanno strade diverse: previsto ancora caldo nel Mezzogiorno, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi; peggioramento sul Settentrione, con temporali in serata. Soleggiato al Centro, con nubi in aumento dal pomeriggio sulle coste tirreniche ascolta articolo Condividi

Ancora caldo al Sud, meteo in peggioramento al Nord, soleggiato al Centro. Sono queste le previsioni degli esperti per domani, mercoledì 7 settembre. Sull’Italia è prevista una mattinata di bel tempo ma poi il meteo dovrebbe peggiorare nel corso della giornata: attesi temporali in serata su Alpi, pianure del Nordovest, Liguria e pianure centro-settentrionali della Lombardia. Nubi in aumento dal pomeriggio anche sulle coste tirreniche. Sul resto del Paese, tempo soleggiato (LE PREVISIONI METEO).

Le previsioni al Nord vedi anche Istat, a luglio picco di mortalità tra gli over 80 per il caldo La pressione torna a diminuire sulle regioni del Nord. In mattinata nubi su Liguria e Alpi, soleggiato altrove. Nel pomeriggio il meteo peggiorerà sul Nordovest, su Alpi e alte pianure: attesi temporali che in serata toccheranno tutto l’arco alpino, le medio-alte pianure di nordovest e il Triveneto. Sul resto delle zone nubi irregolari. Venti dai quadranti meridionali. I valori massimi delle temperature oscillano tra i 26 gradi di Genova e Aosta e i 30-32 di Bologna e Milano. Nel capoluogo lombardo cieli sereni in giornata e poi temporali dalle 20. A Torino giornata nuvolosa, con qualche acquazzone dal pomeriggio.

Le previsioni al Centro e in Sardegna vedi anche Clima, ricerca: come cambieranno le temperature nelle città in Italia Sarà un mercoledì di bel tempo al Centro, con cieli sereni o poco nuvolosi, grazie all’alta pressione prevalente. In serata, però, le nubi aumenteranno soprattutto sulle coste tirreniche, con alcune piogge in nottata. Venti dai quadranti meridionali, mari poco mossi. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi sono tra i 29 e i 32 gradi su tutte le principali città, anche più alte in Sardegna. A Roma termometro tra 21 e 32 gradi, con sole e caldo nel pomeriggio e qualche nuvola in mattinata e in serata. A Firenze sole e caldo in mattinata, nubi sparse dal pomeriggio.

Le previsioni al Sud e in Sicilia Sky Voice Siccità e cambiamenti climatici, quale futuro ci aspetta Ancora bel tempo e caldo sulle regioni del Sud, grazie all'anticiclone a matrice sub-tropicale. Sole ovunque, con cieli al massimo poco nuvolosi. Previsti venti deboli e mari calmi. Caldo soprattutto in Sicilia, con valori massimi superiori ai 36°C. Per il resto, le temperature oscillano tra i 28 gradi di Potenza e i 33 di Bari. A Napoli giornata di sole e caldo, con qualche nuvola in tarda serata. Cielo poco nuvoloso al mattino a Catanzaro, poi sole e caldo.