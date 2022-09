Incidente a Carpi, due ventenni investiti da un suv: morta una ragazza

Drammatico incidente nella serata di ieri, giovedì 1 settembre, a Carpi nel Modenese. Due giovani, un ragazzo e una ragazza sui venti anni, sono stati investiti in zona Santa Croce da un suv che procedeva in direzione Correggio e che li ha travolti mentre attraversavano la strada. La ventenne è deceduta sul colpo, mentre il ragazzo ha riportato un trauma al torace ed è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara con ferite di media gravità.

I soccorsi

L'ambulanza di Carpi giunta sul posto per portare i primi soccorsi ha chiesto l’intervento del medico, che è dovuto arrivare in volo con l'elicottero di Pavullo. I sanitari hanno cercato di rianimare la ragazza con massaggio cardiaco per molto tempo, ma alla fine hanno dovuto arrendersi perché per lei non c’era ormai più nulla da fare. Il magistrato, in tarda serata, ha permesso la rimozione della salma che è stata portata a Medicina legale a Modena. I vigili hanno ascoltato i testimoni e l’autista del Suv è stato sottoposto a tutti gli accertamenti di rito.