Bologna, incendio in un palazzo del centro: nessun ferito

I vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio scoppiato in un palazzo del centro storico di Bologna. Le fiamme si sono sviluppate al quinto piano, in una corte interna, in un edificio situato in via Rialto da cui si è levata un'alta colonna di fumo nero, visibile da molte parti del centro città. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche il 118 e i carabinieri.