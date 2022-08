Incendia casa dopo lite con la compagna, arrestato. Feriti entrambi

Un uomo di 34 anni e la compagna di 39 sono rimasti gravemente ustionati in un incendio divampato nella notte nel loro appartamento, in via Lombardore a Leini (Torino). Secondo gli accertamenti dei carabinieri l'uomo avrebbe volontariamente dato fuoco alla casa dopo una lite con la donna ed è stato arrestato per tentato omicidio. Entrambi sono stati ricoverati in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, all'ospedale Cto di Torino. I due hanno riportato ustioni su oltre il 50% del corpo.

L'incendio

I due, un operaio bielorusso e una donna originaria del Perù, sono stati investiti dalle fiamme, probabilmente alimentate da una tanica di benzina. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Gravi i danni all'abitazione.