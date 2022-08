Terremoto, scossa di magnitudo 3.5 in provincia di Pordenone

Una scossa sismica di magnitudo 3.5 è stata rilevata in provincia di Pordenone, alle ore 2.35 della scorsa notte. Lo riporta l'Ingv sui suoi canali social. In particolare, l'epicentro è stato registrato a 3 km a nord dal comune di Frisanco, a una profondità di 9 km.

Nessun danno

La scossa di terremoto la scorsa notte nel Pordenonese è stata avvertita in modo molto forte nell'area nei pressi dell'epicentro, svegliando la gente e causando tra loro forte spavento. Non si segnalano per fortuna danni a persone o a cose. Numerose le telefonate giunte al centralino delle forze dell'ordine e dei soccorsi in generale. In tanti, soprattutto nella zona delle valli, sono scesi in strada, temendo che la terra tremasse nuovamente, invece la scossa - almeno quella da 3.5 - è stata l'unica. A sorprendere, e spaventare, è stata soprattutto la durata, di molti secondi. La Protezione civile del Fvg ha segnalato che il terremoto è avvenuto a due chilometri a Nord di Frisanco (Pordenone). Raggiunto telefonicamente, il sindaco di Frisanco, Sandro Rovedo, ha confermato di non aver ricevuto segnalazioni in merito a danni o a persone ferite. Secondo alcuni residenti della zona - tra i quali è sempre vivo il ricordo del terremoto del 1976 - da anni non si avvertiva una scossa così chiaramente e soprattutto lunga nel tempo.