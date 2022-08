Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 24 agosto

Nelle ultime 24 ore sono stati 25.389 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 35.360. I tamponi effettuati sono 174.227 (ieri 207.761). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 14,6% (ieri era al 17%). Sono 112 i morti (compresi alcuni riconteggi), 15 i posti letto in meno occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 24 agosto ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 239, con 23 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 6.170 (-208). L'occupazione degli ospedali continua a essere sotto controllo e i reparti non sono sotto pressione ( LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE ).

Vittime, tamponi e guariti

approfondimento

Un italiano primo caso di coinfezione Sars-Cov-2, vaiolo scimmie e Hiv

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 21.721.630. Le vittime in totale sono 175.043, con 112 decessi segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono 20.818.775 in totale. Sono invece 721.403 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 241.400.024 - di cui 95.877.056 processati con test molecolare e 145.522.968 con test antigenico rapido -, in aumento di 174.227 rispetto al 23 agosto. Le persone testate sono finora 62.933.301, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato un caso in quanto duplicato; inoltre del totale dei deceduti comunicati in data odierna due fanno riferimento a giorni precedenti.

La regione Calabria comunica che oggi si registrano 502 nuovi casi, tuttavia il numero complessivo dei casi è incrementato di 501 unità e non di 502 in quanto 1 paziente è stato trasferito dalla Terapia Intensiva dell’AO di Cosenza all’Ospedale Bambin Gesù di Roma. La regione Campania comunica che, a seguito delle verifiche odierne, si evince che ventiquattro decessi registrati oggi risalgono a un periodo compreso tra il 20/02 e il 20/08/2022.

La regione Sicilia comunica che i deceduti registrati in data odierna risalgono n. 2 al 23/08/2022 e n. 2 al 22/08/2022.

La regione Umbria comunica che 1 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 59 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.

La regione Veneto comunica che nei valori riportati per le terapie intensive si è verificato un disallineamento temporale del flusso informativo, pertanto per convenzione è stato riportato 4 dimessi da TI invece del n. 1 effettivo che include anche i negativizzati.