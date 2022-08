Jesolo, bus si scontra con un'auto: cinque persone ferite

Due di loro sono in gravi condizioni. Il pullman dopo la schianto è finito in un giardino privato. Sul posto i vigili del fuoco

Cinque persone, due delle quali in gravi condizioni: è questo il grave bilancio dello scontro tra un autobus di linea Atvo e una autovettura avvenuto a Jesolo. Dopo l'impatto, il pullman è finito in un cortile privato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Ad avere la peggio sarebbero state due ragazze che si trovavano a bordo del bus al momento dell'impatto, soccorse in codice rosso. Anche l'autista del mezzo avrebbe riportato una ferita alla testa, che non sembra però destare preoccupazioni.

Automobile semi-distrutta nello scontro

L'automobile, una Lancia Ypsilon, è andata semi-distrutta nell'impatto, con la parte frontale schiacciata. I sanitari sono intervenuti con due elicotteri e tre ambulanze e l'intervento dei vigili del fuoco è stato decisivo per liberare le due donne rimaste incastrate nell'abitacolo, entrambe di 22 anni.