Cuneo, incidente stradale a Priocca d’Alba: morto un 33enne

Un giovane di 33 anni residente a Canelli, in provincia di Asti, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nel comune di Priocca d’Alba nella serata di ieri. Lo schianto è avvenuto nella serata di ieri quando l'uomo ha perso il controllo del proprio veicolo. A bordo dell’automobile era presente anche una seconda persona, un ragazzo di 30 anni che è rimasto ferito e che si trova ricoverato in ospedale ma che non risulta in pericolo di vita.