Garfagnana, precipita da un sentiero di montagna: morta escursionista

Una escursionista 28enne è morta dopo esser caduta da un sentiero sul Monte Macina, in Alta Garfagnana, nel comune lucchese di Vagli di Sotto. Sul luogo dell’incidente si è subito recato il Soccorso Alpino ma per la giovane, originaria di Firenze, non c’è stato nulla da fare. A dare l’allarme era stato il fidanzato, che l’aveva accompagnata sulla cresta della montagne.