Marina di Carrara, tromba d'aria travolge la barca Maserati di Soldini

Cronaca

Due persone sono morte a Lucca e a Carrara a causa della caduta di alberi. A Massa un uomo è rimasto ferito dopo che una troba d'aria ha scoperchiato un deposito di bus, 3 le persone ferite a Fornaci di Barga (Lucca). Circa 100 evacuati tra Massa e Carrara. Dichiarato stato d'emergenza regionale in Toscana e in Veneto. A Chiavari e Sestri tetti scoperchiati, allagamenti e auto danneggiate. Nel Ferrarese una gru è caduta su alcune villette a schiera. A Venezia caduti frammenti del campanile di San Marco

Italia spaccata in due, con picchi di 43° al Sud e nubifragi al Centro Nord. Forti venti, piogge e grandine hanno causato danni dalla Liguria alla Toscana, passando per il Modenese e il Ferrarese. In Toscana si registrano anche due morti: un uomo in località Sorbano del Giudice, vicino a Lucca, e una donna nel parco La Malfa a Carrara, entrambi colpiti da alberi. (Nella foto la grandine a Lavagna)