Cagliari, bimbo rischia di soffocare in spiaggia: salvato da bagnanti

L'incidente per via di un chicco d'uva. Il piccolo, di un anno e mezzo, si trovava al mare con i genitori a Solanas il giorno di Ferragosto. Tempestivo l'intervento di un'infermiera e una pediatra in ferie che gli hanno salvato la vita

Lieto fine su una spiaggia di Solanas, in provincia di Cagliari, dove il giorno di Ferragosto un bambino di un anno e mezzo ha rischiato di soffocare per via di un acino d'uva andatogli di traverso. Il piccolo, che si trovava in spiaggia con i genitori, è stato salvato grazie al tempestivo intervento di due bagnanti, un'infermiera e una pediatra, come riporta l'Unione Sarda. La prontezza delle due operatrici sanitarie in ferie, sulla spiaggia sarda per festeggiare il 15 agosto, è stata decisiva per salvare la vita del bambino.

Il bambino salvato dalla manovra di Heimlich

Il piccolo stava mangiando un chicco d'uva quando un acino gli è rimasto bloccato in gola e ha rischiato di soffocare, ma per fortuna vicino alla famiglia si trovavano le due donne che sono subito intervenute. Il bambino aveva smesso di respirare, ma le due donne gli hanno praticato prima la manovra di Heimlich - una tecnica di primo soccorso per rimuovere un'ostruzione delle vie aeree - e poi il massaggio cardiaco, consentendogli di sputare l'acino e tornare a respirare autonomamente. Sul posto è poi giunta un'ambulanza del 118, che nella stagione estiva ha una postazione a Solanas. Il piccolo è stato poi portato, con un'eliambulanza, all'ospedale Brotzu, insieme alla mamma, per accertamenti. Le sue condizioni di salute sono buone.