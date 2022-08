Padova, non gradisce il menù e colpisce con una sedia la cameriera

Non gradisce il menu e come reazione aggredisce la cameriera colpendola con una sedia sulla schiena. Un episodio di violenza brutale accaduto sabato al Caffè Veneto nella centrale via Martiri della Libertà di Padova, come riporta Il Messaggero. Vittima una 40enne, impiegata da anni sul locale, che ha dovuto subire le percosse di un avventore, un uomo sulla cinquantina, che era già stato nel locale senza creare problemi. L’aggressore dopo avere visionato il menù, a proposito del quale la cameriera aveva spiegato che mancavano alcuni piatti, si è scagliato improvvisamente contro la donna colpendola con una sedia e scaraventandola a terra, prima di colpirla con un pugno tra collo e volto. Poi la fuga cercando di farsi largo tra altri avventori al grido di “lasciatemi stare sono psicopatico”, quindi l’intervento risolutivo della polizia che ha bloccato e portato via l’uomo.